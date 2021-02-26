محادثات رفيعة بين وزيري خارجية الهند والصين بشأن الاتفاق الحدودي

أعلنت الهند أن وزير خارجيتها ونظيره الصيني تحدثا هاتفيا، في أول اتصال رفيع المستوى من نوعه منذ أن اتفق البلدان الأسبوع الماضي على سحب القوات من حدودهما في جبال الهيمالايا.

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وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان نقلا عن محادثة هاتفية جرت أمس الخميس، بين وزير الخارجية س. جايشانكار ونظيره الصيني وانغ يي "بمجرد اكتمال فك الارتباط في جميع نقاط المواجهة، يمكن للجانبين أيضا النظر في تقليص أوسع للقوات في المنطقة والعمل على استعادة السلام والهدوء".

وشدد وزير الخارجية الصيني، على ضرورة أن تتبع الصين والهند بحزم المسار الصحيح للثقة المتبادلة والتعاون، وألا تسقطا مجددا في طريق التراجع السلبي، داعيا إلى استخلاص دروس عميقة من الماضي.

وأكد أنه يتعين على الجانبين الحفاظ على التوافقات الاستراتيجية التي توصل إليها زعيما البلدين، مشيرا إلى أن البلدين بحاجة إلى التعامل الصحيح مع قضية الحدود، وذلك للحيلولة دون وقوع العلاقات الثنائية في حلقة مفرغة بسببها.

ومن جانبه، قال جيشانكار إن فض الاشتباك الأخير بين القوات في منطقة بحيرة بانغونغ تسو هو أحد الثمار المهمة للتنفيذ الجاد من قبل الجانبين للتوافق الذي توصل إليه وزيرا الخارجية في موسكو.

وأكد أن الهند تأمل في تعزيز الحوار والتشاور مع الصين، وإكمال فض الاشتباك بين القوات في المناطق الأخرى في أسرع وقت ممكن، والدفع من أجل تهدئة التوترات الحدودية والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية.

وقالت نيودلهي إن الوزيرين اتفقا على البقاء على اتصال وإنشاء خط ساخن.

المصدر: رويترز+ شينخوا