عمدة نيويورك يدعو إلى التحقيق في تهم التحرش الجنسي الموجهة ضد حاكم الولاية

دعا عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إلى إجراء "تحقيق كامل ومستقل"، في تهم التحرش الجنسي الموجهة إلى حاكم الولاية أندرو كومو، والتي أثارت انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال دي بلاسيو إن "هذه المزاعم مزعجة حقا وعندما تتقدم امرأة بهذا النوع من الادعاءات المحددة، علينا أن نأخذها على محمل الجد"، مشددا على "أننا بحاجة إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل".

وأضاف: "أريد أن أؤكد على كلمة تحقيق مستقل من قبل شخص محدد أو مجموعة تحقيق مستقلة ولا يهيمن عليه مكتب الحاكم"، مشيرا إلى أنه "هذا التصرف، إن كان صحيحا، فهو غير مقبول".

وكانت المستشارة الاقتصادية لكومو، ليندسي بويلان كشفت في ديسمبر الماضي أن الحاكم تحرش بها جنسيا، لكنها لم تكشف عن التفاصيل ورفضت طلبات المقابلة. إلا أنها قالت إنها قررت الكشف عن التفاصيل بسبب التقارير التي تقول إن الرئيس جو بايدن، يفكر بترشيح كومو لمنصب المدعي العام.

وقالت إنه خلال أكثر من ثلاث سنوات من عملها كمستشارة اقتصادية في الإدارة، "كان كومو يلمس أسفل ظهري وذراعي وساقي"، كما مازحها في إحدى المرات وطلب منها لعب "بوكر التعري- strip poker".

المصدر: nbc news