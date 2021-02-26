واشنطن: الضغط الأقصى على إيران كان عقيما ونعتمد اليوم أسلوبا آخر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن سياسة الضغط الأقصى على إيران، أدت إلى أن السلطات الإيرانية باتت الآن أقرب بكثير من إمكانية إنتاج السلاح النووي.

وأضاف برايس، في حديث للصحفيين يوم أمس الخميس: "إذا نظرنا إلى نتائج سياسة الضغط الأقصى، فسنصل إلى استنتاج واحد. كان ينبغي أن يساعد الضغط الأقصى، على التوصل إلى صفقة أفضل (بشأن البرنامج النووي الإيراني)، وعزل إيران عن بقية العالم ومنح الولايات المتحدة مواقف أفضل. ولكن في الوقع، لم يسفر كل ذلك عن أي شيء من هذا القبيل. اليوم، بعد رحيل إدارة الرئيس دونالد ترامب، اقتربت إيران كثيرا من إنتاج الأسلحة النووية".

ووفقا للمتحدث الأمريكي برايس، لم يترافق الضغط الأقصى مع النشاط الدبلوماسي المطلوب، لذلك "نحن في مكاننا الحالي".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "لقد انتقلنا إلى مسار جديد - الدبلوماسية الذكية، مع حلفائنا وشركائنا".

وشدد برايس، على أن العودة للمشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، تعتبر بالنسبة لبلاده، وسيلة لتحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، التي تتلخص في ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وقال برايس، إن رئيس الولايات المتحدة أوضح هذا الأمر: "الطريقة الأفضل والأكثر فعالية لذلك، هي الدبلوماسية".

وأكد برايس، أنه لو عادت طهران إلى تنفيذ التزاماتها في الصفقة، فستفعل واشنطن نفس الشيء.

المصدر: تاس