"بي بي سي" تضع خطة جديدة لتحقيق التنوع بين كوادرها

أعدت هيئة البث البريطانية "بي بي سي" خطة جديدة لتحقيق التنوع بين كوادرها، والمساواة بين النساء والرجال.

وتسعى "بي بي سي" إلى أن يخضع 95% من الكوادر لاختبارات التحيزات غير الواعية بحلول عام 2022، وذلك بهدف تجنب التمييز العنصري في صفوف العاملين لصالح الهيئة.

إضافة إلى ذلك تريد "بي بي سي" أن تكون هناك مساواة بين نسبة الرجال والنساء ضمن الكوادر، وتسعى أيضا إلى أن يكشف ما لا يقل عن 50% من ممثلي LGBT العاملين في الهيئة عن انتمائهم لهذه المجموعة.

وتهدف "بي بي سي" إلى أن يكون ما لا يقل عن 20% من كوادرها من أصول إفريقية وآسيوية وممثلي الأقليات الyثنية، و12% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المخطط تحقيق هذه الأهداف خلال الفترة من عام 2021 إلى 2023.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية