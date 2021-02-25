إسرائيل تطور صاروخا جديدا من طراز جو- جو يصل مداه إلى 100 كيلومتر

أنهت شركة "رافائيل" الدفاعية الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، تطوير النسخة الأرضية لصاروخ جو- جو من طراز "ER Derby-I" المصمم لمسافات تزيد عن 100 كيلومتر.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من تجارب أجريت في جنوب إسرائيل، حيث أكملت الشركة تطوير النسخة الأرضية للصاروخ.

ويتزود النمط الجديد للصاروخ بتقنيات ونظام اتصالات يوفر له معلومات كاملة حول الهدف المحدد والأهداف الإضافية في المنطقة المجاورة، بالإضافة إلى أن صاروخ "ER Derby-I" يتميز بمحرك صاروخي ثنائي النبض ورادار نشط، مما يمنح الطائرات المقاتلة ميزة في المعارك قصيرة المدى وخارج المدى (BVR).

كما يتميز الصاروخ بالعديد من الأهداف في وقت واحد، ويمكن إطلاقها ليلا أو نهارا، وفي جميع الظروف الجوية.

المصدر: i24 news