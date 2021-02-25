محمد أبو العزوم.. أول رئيس عربي للنيجر من أصول عربية

أعلن في النيجر عن فوز محمد أبو العزوم (60 عاما)، مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم برئاسة البلاد.

وبحسب النتائج التي أعلنها رئيس اللجنة الانتخابية إيزاكا سونا، فقد حصل أبو العزوم على نسبة 57,65% من الأصوات، فيما حصل مرشح المعارضة الرئيس الأسبق ماهاماني عثمان على 44.25%.

ويعتبر أبو العزوم أول عربي يصل إلى رئاسة النيجر، وهو مسلم سني، ويتحدث اللغات، العربية، الهوسا، التوبو، الكانوري، الفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

كما أن أبو العزوم ينحدر إلى الميايسة وهي من قبيلة أولاد سليمان العربية ذات الأصول الليبية، والتي تعود بدورها إلى قبائل بني سليم العربية العدنانية القيسية بنجد الحجاز وهاجرت بعض بطونها إلى شمال إفريقيا في القرن الحادي عشر للميلاد.

المصدر: وكالات