إسرائيل تضم مروحيات "لوكهيد مارتن "سي إتش 53 كيه" إلى أسطولها

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس، أنها اختارت طائرة لوكهيد مارتن الهليكوبتر الثقيلة "سي إتش 53 كيه" لتكون طائرتها الجديدة للنقل في هذه الفئة.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس إن القرار "خطوة مهمة" في إطار تعزيز إمكانات الجيش وضروري "لقدرته على تنفيذ مجموعة متعددة من المهام".

وأضاف الوزير "كل التفاصيل ومنها عدد الطائرات المطلوب ستعرض على اللجنة الوزارية للمشتريات للموافقة عليها في أقرب وقت ممكن".

وسيتم تقديم جميع التفاصيل، بما في ذلك عدد الطائرات المروحية المطلوبة، إلى اللجنة الوزارية للموافقة عليها قريبا.

وتم اتخاذ القرار بعد فحص شامل للبدائل المختلفة من حيث الهندسة والتكنولوجيا والصيانة.

المصدر: وكالات