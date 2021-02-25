بركان جبل إتنا الإيطالي يضيء ليل جزيرة صقلية (صور + فيديو)

أضاء بركان جبل إتنا، أطول جبل بركاني نشط في أوروبا، السماء ليلا بالانفجارات والحمم وأعمدة الرماد في صور خلابة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ستيفانو برانكا رئيس المعهد الوطني للفيزياء الجيولوجية والبراكين في كاتانيا لـ"رويترز" "نلحظ نشاطا أكبر من المعتاد مع تصاعد أكبر للمواد المنصهرة من الفوهات والمزيد من الغازات".

وأمكن مشاهدة الحمم الهابطة على الجانب الغربي من سفح الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر، من أغلب أرجاء الساحل الشرقي لصقلية.

وغمرت صوره وتسجيلاته المصورة تطبيقات "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

وأظهرت الصور الملتقطة من مناطق تمتد من سيراكوزا في جنوب صقلية إلى جزر إيوليان على الساحل الشمالي أعمدة الرماد ونوافير حمراء من اللهب على منحدرات الجبل المغطاة بالثلوج.

وقال برانكا إن ثوران إتنا بشكل عام يشبه أكثر من 200 نشاط سابق له منذ عام 1998 ولا يشكل تهديدا على السكان أو على المدن المحيطة بالجبل.

En la noche de ayer del Mediterráneo, se informó de un incremento de la intensidad y frecuencia de la actividad estromboliana d l cráter sureste de Monte #Etna.



⁠Imagenes:@lucagiuff⁠

⁠@AlexLoPiccolo#AlbertoTorros

Gracias @EtnaLive por compartir pic.twitter.com/X3SwMaf9jF — Informe Sismico (@InformeSismico) February 25, 2021

Mount Etna, Europe's most active volcano, has awed even seasoned volcanologists in recent days with spectacular spurts of lava lighting up the Sicilian sky each night. https://t.co/ZkbAcTlqDx — Omaha World-Herald (@OWHnews) February 25, 2021

🌋 Les images nocturnes des éruptions de lave toujours aussi spectaculaires sur l'Etna en Sicile pic.twitter.com/29SSJCV0m0 — BFMTV (@BFMTV) February 25, 2021

المصدر: رويترز