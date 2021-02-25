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بركان جبل إتنا الإيطالي يضيء ليل جزيرة صقلية (صور + فيديو)

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بركان جبل إتنا الإيطالي يضيء ليل جزيرة صقلية (صور + فيديو)
Reuters
بركان جبل إتنا الإيطالي يضيء ليل جزيرة صقلية
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أضاء بركان جبل إتنا، أطول جبل بركاني نشط في أوروبا، السماء ليلا بالانفجارات والحمم وأعمدة الرماد في صور خلابة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ستيفانو برانكا رئيس المعهد الوطني للفيزياء الجيولوجية والبراكين في كاتانيا لـ"رويترز" "نلحظ نشاطا أكبر من المعتاد مع تصاعد أكبر للمواد المنصهرة من الفوهات والمزيد من الغازات".

وأمكن مشاهدة الحمم الهابطة على الجانب الغربي من سفح الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر، من أغلب أرجاء الساحل الشرقي لصقلية.

وغمرت صوره وتسجيلاته المصورة تطبيقات "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستغرام".

وأظهرت الصور الملتقطة من مناطق تمتد من سيراكوزا في جنوب صقلية إلى جزر إيوليان على الساحل الشمالي أعمدة الرماد ونوافير حمراء من اللهب على منحدرات الجبل المغطاة بالثلوج.

وقال برانكا إن ثوران إتنا بشكل عام يشبه أكثر من 200 نشاط سابق له منذ عام 1998 ولا يشكل تهديدا على السكان أو على المدن المحيطة بالجبل.

المصدر: رويترز

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