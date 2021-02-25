سيئول: لم نتخذ موقفا بعد من قرار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في بيونغ يانغ

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن حكومة سيئول لم تنته بعد من موقفها إزاء قرار الأمم المتحدة والذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي يونغ-سام، في مؤتمر صحفي: "لم نحدد بعد موقف حكومتنا من القرار، ولكن سنستمر في التواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف: "لدينا اهتمام عميق بوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.. وتبذل حكومتنا جهودا لتعزيز وضع حقوق الإنسان للشعب الكوري الشمالي بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وجاء تعليق الوزارة في الوقت الذي يتوجه الانتباه فيه إلى موقف سيئول من المشاركة في رعاية القرار هذا الأسبوع، بعد أن أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "دعمه لدور مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في معالجة الانتهاكات في كوريا الشمالية في خطابه أمام جلسة المجلس".

ويحث القرار الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي قيادة بيونغ يانغ على منع الجرائم ضد حقوق الإنسان في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعود إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما يعني التراجع عن انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من المجلس عام 2018.

المصدر: "يونهاب"