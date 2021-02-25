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رئيس وزراء هنغاريا: بلادنا تواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء

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رئيس وزراء هنغاريا: بلادنا تواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء
Reuters
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن المستشفيات في بلاده ستتعرض لضغط لم يسبق له مثيل على مدار الأسبوعين المقبلين مع دخول هنغاريا أصعب فترة منذ بدء تفشي الوباء.

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وذكر أوربان في مقطع فيديو على "فيسبوك" اليوم الخميس: "لدي أخبار سيئة فقط نحن نواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء".

وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري، أن عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد وسيستمر في الارتفاع بسبب الطفرات الجديدة".

المصدر: رويترز

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