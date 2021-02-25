تقرير: كوريا الشمالية استغلت أسرى الحرب السابقين في العمل القسري

ذكر "تحالف المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية" أن بيونغ يانغ أجبرت الآلاف من سجناء الحرب الكوريين الجنوبيين ونسلهم على العمل في المناجم لعقود عدة.

وأصدر التحالف تقريرا يتضمن وصفا لنظام قامت قيادة كوريا الشمالية بموجبه باستخراج وتصدير الفحم وغيره من الموارد المعدنية باستخدام عمالة السخرة.

وقال التحالف إن النظام يسمح لبيونغ يانغ بشراء العملة الأجنبية التي تستخدم أيضا في تمويل برنامج الأسلحة النووية بالبلاد.

وقال كيم يونغ تسا من تحالف "المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية": "صناعة الموارد المعدنية بأكملها في المناجم الكورية الشمالية تتسم بالعمل القسري والإنتهاك الجماعي".

وأضاف التحالف: "لم يكن مسموحا لك قط العودة إلى كوريا الجنوبية".

وقام التحالف بجمع شهادات سجناء سياسيين سابقين وأسرى حرب تمكنوا من الهرب إلى كوريا الجنوبية.

وبعد الحرب الكورية (1950 - 1953) عمل أسرى الحرب السابقين في مناجم الفحم والمغنيسيوم والزنك والرصاص في إقليمي هامجيونغ الشمالي والجنوبي.

المصدر: وكالات