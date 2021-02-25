الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بمناسبة عيد المساخر (بوريم) اليهودي، بدءا من منتصف ليل اليوم الخميس وحتى 28 فبراير.

وقال الجيش في بيان إنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة من منتصف الليل بين يومي الخميس والجمعة 26/2/2021 وحتى منتصف الليل بين يومي الأحد والاثنين 28/2/20201، وفق تقييم الوضع وعلى مواعيد العمل الاعتيادية".

وأوضح أنه "خلال الإغلاق ستبقى المعابر التجارية مفتوحة كما سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".

المصدر: RT