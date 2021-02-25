لقاحات كورونا.. دبلوماسية بريطانية تعلن عن "خبر جميل" لبعض الدول العربية

كتبت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز، خبرا على "تويتر" يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، وصفته بـ"الخبر الجميل".

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وقالت روزي دياز، بتغريدة لها في "تويتر"، اليوم الخميس: "خبر جميل.. أعلن تحالف (غافي) للقاحات عن البدء بتوزيع لقاحات كورونا عبر مبادرة "كوفاكس" التي تدعمها بريطانيا إلى بعض البلدان في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوردت الدبلوماسية البريطانية بعض الدول التي سيتم توزيع اللقاحات فيها وتشمل "الجزائر واليمن وسوريا والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وتونس ومصر".

وبرنامج "كوفاكس" هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس كورونا. ويستهدف تقديم ملياري جرعة لقاح على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20 في المئة من الأشخاص الأكثر ضعفا في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.

المصدر: RT