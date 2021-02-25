رئيس مجلس الدوما: على الولايات المتحدة أن تتخذ انتخابات قرغيزستان قدوة

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الولايات المتحدة إلى الاقتداء بالانتخابات الرئاسية التي جرت في قرغيزستان منوها بشرعيتها ونزاهتها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اليوم الخميس، الرئيس القرغيزي سادر جباروف، الموجود في روسيا في أول زيارة رسمية له.

إقرأ المزيد

ونقلت الدائرة الصحفية لمجلس الدوما عن فولودين قوله إن "مراقبينا شاركوا في الانتخابات ونتيجة لذلك توصل الجميع إلى استنتاج مفاده أن تنافسيتهم وانفتاحهم وشرعيتهم كانت على مستوى عال". وأشار إلى أن "الانتخابات في قرغيزستان جرت بشكل علني أكثر مما أجريت في الولايات المتحدة.. الولايات المتحدة عرضت ودعت دائما إلى التعلم منهم، والآن عليهم التعلم من قرغيزستان.. على عكس الولايات المتحدة، هناك ثقة في الانتخابات في قرغيزستان".

من جانب آخر، أعرب فولودين عن أمله في أن تساهم زيارة جاباروف بخطوة جديدة لتنمية المزيد من العلاقات بين الدولتين، بما في ذلك العلاقات بين برلماني البلدين، "روسيا وقرغيزستان شريكان استراتيجيان، لذلك من المهم جدا بالنسبة لنا أن تبذل البرلمانات كل ما في وسعها لتطوير وتعزيز علاقاتنا، بحيث يتم الحوار في كل من أشكال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، والمنظمة الأوروبية الآسيوية، وفي إطار اللجان".

وتابع فولودين قائلا: "نحن مرتبطون حقا بالكثير.. يمكننا اليوم الاعتماد على الروابط الثقافية والمشاريع التعليمية بيننا.. من المهم بالنسبة لنا أن نفهم بشكل أفضل بعضنا البعض، حتى نتخذ موقفا مشتركا في المحافل البرلمانية الدولية".

المصدر: تاس