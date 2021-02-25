برلماني: شبح التهديد الروسي يجلب دخلا ثابتا للشركات التي تبيع الأسلحة

قال عضو مجلس الدوما الروسي رسلان بالبك لـ RT، إن الولايات المتحدة تتدخل بنشاط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف بالبيك "الولايات المتحدة تتدخل بنشاط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.. من العبث أن يتظاهر القائد الأمريكي بأنه صانع سلام".

كما أكد النائب أن الولايات المتحدة وحلفاءها (من خلال أفعالهم) يجبرون روسيا على الدفاع عن مصالحها وتعزيز إمكاناتها الدفاعية وهذا يؤدي إلى تصريحات حول تنامي عسكرة روسيا.

وبحسب النائب، فإن "شبح التهديد الروسي يجلب دخلا ثابتا للشركات التي تبيع الأسلحة، إذ تخشى الشركات خسارة الأموال، ولهذا السبب، يدعمون هذا الاتجاه".

يأتي ذلك تعقيبا على تصريحات قائد القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال تود والترز، بأن روسيا "ترتكب أعمالا خبيثة تهدف إلى زعزعة استقرار العالم بأسره.. تشكل روسيا تهديدا لوجود الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين".

المصدر: RT