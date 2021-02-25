نائب هولندي يدعو حكومته للاتصال بالرئيس الروسي من أجل لقاح "سبوتنيك V"

دعا النائب الهولندي زعيم حزب الحرية غيرت فيلدرز، حكومة بلاده للاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الحصول على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

وكتب فيلدرز على موقعه في "تويتر"، "أحث مرة أخرى رئيس الوزراء مارك روته على الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لترتيب إمداد للقاح الروسي إلى البلاد أو لبدء الإنتاج بسرعة هنا".

إلى ذلك، أكدت السفارة الهولندية في موسكو أنها تلقت دعوة من وزارة الخارجية الروسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح روسي، لكنها رفضت الإعلان عن قرار طاقم البعثة الدبلوماسية، مستشهدة بالطبيعة السرية للقاح.

كما قالت لاهاي إنها تدرس التعاون مع روسيا بشأن لقاح "سبوتنيك V " شريطة أن تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي