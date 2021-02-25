إسبانيا: نأمل بعودة السياح البريطانيين هذا الصيف

أعرب وزير السياحة الإسباني فرناندو فالديز عن أمله بعودة السياح البريطانيين هذا الصيف، مشيرا إلى أن بلاده كانت تجمع الأصوات للموافقة على نظام "جوازات السفر" للمطعمين ضد كورونا.

وشدد فالديز على أن إسبانيا لن تمنع السياح من الدخول إذا لم يكن لديهم دليل على أنهم تلقوا اللقاح، قائلا إنهم سيكونون جزءا من سلسلة من الإجراءات للسماح للسائحين البريطانيين بالعودة إلى كوستاس.

وأضاف: "نحن ندافع عن هذا النهج ونود تنسيق هذه الأعمال مع الحكومة البريطانية"، مشيرا إلى أن "شهادة اللقاح يجب أن تساعدنا على استعادة القدرة على الحركة وسيتعين علينا استكمال أعمالنا بالاختبار والوسائل الأخرى التي طبقناها بالفعل لتجنب انتقال العدوى مثل ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي".

وقال فالديز: "نشعر أن الصيف يجب أن يكون بداية لاستعادة تدريجية للسياحة الدولية إلى إسبانيا ونأمل في الترحيب بالسياح البريطانيين مرة أخرى"، مؤكدا أن "إسبانيا مستعدة لاستقبال الزوار البريطانيين بنفس كرم الضيافة التي رحبنا بها في الماضي. نأمل أن تجد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق لفتح حدودنا مع المملكة المتحدة".

وأعلنت الحكومة الإسبانية يوم أمس الأربعاء أنها ستمدد القيود المفروضة على الوافدين من المملكة المتحدة عن طريق الجو أو البحر حتى 16 مارس لمنع انتشار الطفرات الجديدة من كورونا، كما فرضت قيودا مماثلة على المسافرين من البرازيل وجنوب إفريقيا.

المصدر: "الإندبندنت"