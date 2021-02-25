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المكسيك.. اشتباكات بين محتجين إثر دعم الرئيس لمرشح متهم بالاغتصاب

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المكسيك.. اشتباكات بين محتجين إثر دعم الرئيس لمرشح متهم بالاغتصاب
Reuters HENRY ROMERO
إصابة محتجة في تظاهرة مناهضة لدعم رئيس المكسيك مرشحا متهما بالاغتصاب
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اندلعت مناوشات بين محتجين من فصيلين متنافسين في مدينة إيجوالا في جنوب المكسيك، مع تزايد الغضب من دعم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لمرشح في ولاية متهم بالاغتصاب.

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وأظهرت لقطات فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، امرأة تضرب أخرى بمكبر للصوت لتدمي وجهها بعد لقاء مشترك بين لوبيز أوبرادور والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

وكانت المصابة تشارك في احتجاج مناهض لفليكس سالجادو، المرشح لمنصب حاكم ولاية جيريرو الجنوبية وعضو الحزب الحاكم الذي يتزعمه لوبيز أوبرادور.

وتزايدت الدعوات في الأسابيع الماضية كي يتخلى الرئيس عن تأييده لسالجادو بسبب مزاعم الاغتصاب.

وكانت مجموعة من المشرعات من الحزب الحاكم وأعضاء الحزب ومؤيدوه نشروا خطابا في وقت سابق هذا الشهر، يحث قيادة الحزب على إعادة النظر في ترشيح سالجادو، فيما قال لوبيز أوبرادور إن الدعوات لها دوافع سياسية.

المصدر: رويترز 

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