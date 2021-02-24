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بيلوسي: أكدت لنتنياهو دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل

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بيلوسي: أكدت لنتنياهو دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل
Reuters JOSHUA ROBERTS
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "دعم الكونغرس الثابت لأمن وأمان إسرائيل".

وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، كتبت بيلوسي: "اليوم تحدثت مع نتانياهو لإعادة التأكيد على الروابط غير القابلة للكسر بين بلدينا، ودعم الكونغرس الثابت لأمن إسرائيل وأمانها".

وأضافت: "ناقشنا سبل مكافحة فيروس كورونا، وأملنا المشترك في السلام الإقليمي، بما في ذلك حل الدولتين العادل والمستقر والدائم".

المصدر: RT

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