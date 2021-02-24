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بعد رفض جنود تلقيه.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد سلامة لقاح كورونا

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بعد رفض جنود تلقيه.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد سلامة لقاح كورونا
Reuters /FW1F/Howard Goller
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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نشر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، مقطع فيديو شدد فيه على سلامة لقاح كورونا بعد الكشف الأسبوع الماضي عن أن نحو ثلث الجنود الذين عرض عليهم التطعيم رفضوه.

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وفي الفيديو الموجه إلى القوة العاملة العسكرية الأمريكية، شجع أوستن أعضاء الخدمة والموظفين على البحث عن المعلومات حول اللقاح من المواقع الحكومية ووزارة الدفاع.

وأضاف أنه بعد البحث عن المعلومات الخاصة باللقاح من مصادر موثوقة "سترون أن هذه اللقاحات خضعت لمراقبة مكثفة للسلامة، وستلاحظون أيضا أنها آمنة وفعالة، كما أن الملايين من المواطنين قد تلقوها بالفعل مع آثار جانبية قليلة أو معدومة".

وتأتي رسالة أوستن بعد أسبوع من تصريح نائب مدير العمليات المشتركة للأركان، اللواء جيف تاليافيرو، للمشرعين في لجنة الخدمة المسلحة بمجلس النواب أن "البيانات المبكرة جدا" أظهرت أن ما يصل إلى ثلثي الجنود فقط قبلوا تلقي اللقاح.

المصدر: RT + The Hill

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