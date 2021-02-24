 
مباشر

رئيسا أوكرانيا وبولندا يبحثان مواجهة "السيل الشمالي-2"

أخبار العالم

رئيسا أوكرانيا وبولندا يبحثان مواجهة
Globallookpress Hennadii Minchenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puc3

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره البولندي اندريه دودا الخطوات اللاحقة لمواجهة مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وجاء في بيان للرئاسة الأوكرانية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، يوم الأربعاء، أنهما "نسقا الخطوات لمواصلة مواجهة مشروع "السيل الشمالي-2"، واتفقا على إشراك المجتمع الدولي فيها إلى أكبر حد ممكن".

إقرأ المزيد
برلين: تهيئة الظروف لإتمام
برلين: تهيئة الظروف لإتمام "السيل الشمالي 2" أولوية قصوى

وأشار البيان إلى أن دودا اتفق مع زيلينسكي على ضرورة "بذل كل الجهود لمنع بناء خط الأنابيب "السيل الشمالي-2".

يذكر أن مشروع "السيل الشمالي-2" المشترك لروسيا وشركات أوروبية لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتعارض بعض الدول في أوروبا الشرقية، منها أوكرانيا وبولندا هذا المشروع.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا