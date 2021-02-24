رئيسا أوكرانيا وبولندا يبحثان مواجهة "السيل الشمالي-2"

بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره البولندي اندريه دودا الخطوات اللاحقة لمواجهة مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وجاء في بيان للرئاسة الأوكرانية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، يوم الأربعاء، أنهما "نسقا الخطوات لمواصلة مواجهة مشروع "السيل الشمالي-2"، واتفقا على إشراك المجتمع الدولي فيها إلى أكبر حد ممكن".

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وأشار البيان إلى أن دودا اتفق مع زيلينسكي على ضرورة "بذل كل الجهود لمنع بناء خط الأنابيب "السيل الشمالي-2".

يذكر أن مشروع "السيل الشمالي-2" المشترك لروسيا وشركات أوروبية لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتعارض بعض الدول في أوروبا الشرقية، منها أوكرانيا وبولندا هذا المشروع.

المصدر: "نوفوستي"