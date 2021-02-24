انطلاق حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في المكسيك

انطلقت في المكسيك، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وكشفت عمدة العاصمة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، أن عملية التطعيم بدأت صباح اليوم في ستة مراكز مخصصة لذلك في ثلاث مناطق من المدينة، وأن كل مركز يحتوي على 45 "خلية" منفردة.

ويستقبل الأطباء الراغبين من ذوي أعمار تفوق 60 سنة اعتمادا على قوائم تم تحديدها مسبقا. ومن المخطط أن يقدم كل مركز خدماته لخمسة آلاف شخص يوميا.

ووافقت السلطات المكسيكية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 2 فبراير، أما الدفعة الأولى منه وحجمها 200 ألف جرعة، فقد وصلت إلى البلاد في 23 فبراير.

وتعول السلطات المكسيكية على توريد 24 مليون جرعة من اللقاح الروسي، وهي كمية كفيلة بتحصين 12 مليون مواطن من مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.

ويبلغ عدد المصابين حاليا بـ"كوفيد-19" في المكسيك 49273 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة 2052266 حالة، بينها 181809 وفاة.

المصدر: "نوفوستي"