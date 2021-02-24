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الاتحاد الأوروبي يحذر فنزويلا من طرد ممثلته لدى كاراكاس

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الاتحاد الأوروبي يحذر فنزويلا من طرد ممثلته لدى كاراكاس
Reuters YVES HERMAN
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.
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حذر الاتحاد الأوروبي سلطات فنزويلا من أن طردها ممثلة التكتل لدى كاراكاس، إيسابيل بريليانتي بيدروسا، سيعمق انعزال البلاد.

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وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة الإعلامية باسم مفوض التكتل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان أصدرته الأربعاء: "الاتحاد الأوروبي يشعر بأسف كبير من هذا القرار، الذي لن يؤدي إلا إلى تعميق العزل الدولي لفنزويلا، وندعو إلى مراجعته".

وأضافت مصرالي: "ستتمكن فنزويلا من تجاوز أزمتها المستمرة فقط عن طريق المفاوضات والحوار، الأمر الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكا به، وهذا القرار يقوضه بشكل مباشر".

وأعلنت كاراكاس، في وقت سابق من الأربعاء، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمر بتسليم ممثلة الاتحاد الأوروبي مذكرة تعلنها شخصية غير مرغوب فيها، وذلك في إجراء تم اتخاذه ردا على عقوبات التكتل ضد البلاد.

المصدر: وكالات

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