فرنسا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ منتصف نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.

كما أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 277 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالمقارنة مع 431 وفاة يوم أمس الثلاثاء.

وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي في بيان له، أن وزير الصحة أوليفييه فيران سيتوجه إلى دونكيرك، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأضاف: "لقد جرى الاتفاق على أنه في ضوء التدهور الحاد في المؤشرات الصحية في الساعات الأخيرة، يجب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من الوباء".

المصدر: "رويترز" + RT