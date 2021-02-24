مسؤولة طبية بريطانية: وضع الكمامات للوقاية من كورونا قد لا يكون ضروريا في الصيف

قالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا خلال الصيف إذا انخفضت الإصابات بشكل كبير.

وأضافت هاريس في مؤتمر صحفي لها، أن استخدام الكمامات في الشتاء مرة أخرى سيكون ضروريا على الأرجح.

وتابعت: "من المحتمل جدا خلال شهور الصيف، كما فعلنا العام الماضي، عندما نرى المعدلات تنخفض، ألا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت".

وأردفت المسؤولة الطبية: "أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانا لنا ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعدها (وضع الكمامات) عندما ندخل مجددا في فترات الشتاء".

المصدر: "رويترز"