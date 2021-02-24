بومبيو: إدارة ترامب جعلت الولايات المتحدة أكثر ازدهارا وقوة

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن "إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب جعلت الولايات المتحدة أكثر ازدهارا وقوة".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب بومبيو: "تزعم إدارة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن أن الولايات المتحدة عادت، لكنها لم تذهب إلى أي مكان أصلا، بل على العكس تماما، فقد بنينا تحالفات هائلة في جميع أنحاء العالم لتأمين الحرية الأمريكية".

وأضاف: "لقد جعلنا الولايات المتحدة أكثر ازدهارا وأقوى بكثير".

The Biden Administration claims "America is back” - but America didn’t go anywhere. Quite the opposite. We built enormous coalitions all around the world to secure American freedom.



We made America more prosperous and much stronger. — Mike Pompeo (@mikepompeo) February 24, 2021

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المصدر: RT