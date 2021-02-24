أثينا ولندن تتباحثان بهدف استئناف السفر إلى المناطق السياحية في اليونان

تجري اليونان محادثات مع بريطانيا بشأن السماح للبريطانيين الذين يحملون وثيقة تؤكد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالسفر إلى المناطق السياحية اليونانية اعتبارا من شهر مايو.

وقال وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوهاريس، إنه يأمل في أن يكون هناك "توافق" مع خارطة الطريق التي حضرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للسماح للبريطانيين بالسفر، مشيرا إلى أن الفرق الفنية البريطانية واليونانية تعمل وضع نظام "شهادة" لتسهيل استئناف السفر الجماعي.

وأضاف: "نحاول التوافق مع الخطة التي تم الإعلان عنها في بريطانيا، وقد تم تحديد تاريخ 17 مايو لاستئناف السفر ونريد أن نكون مستعدين بحلول ذلك الوقت"، معتبرا أن "خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة البريطانية خطوة جيدة جدا خصوصا أن التخطيط شرط مسبق لقطاع السفر".

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت في بداية الشهر الحالي إن المملكة المتحدة بدأت العمل على إصدار جواز سفر للحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا، للسماح لهم بالسفر خلال العطلات.

بينما اعتبر مسؤولون حكوميون في وزارة السياحة اليونانية إن "برنامج التلقيح البريطاني متقدم بما يكفي للسماح للبريطانيين بالاصطياف" في البلاد.

المصدر: "الغارديان"