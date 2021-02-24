بلجيكا.. إحالة 14 شخصا إلى المحكمة الجنائية للاشتباه بضلوعهم في اعتداءات باريس 2015

أحالت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا 14 شخصا إلى محكمة جنائية، للاشتباه بتواطئهم مع المجموعة المسلحة التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة إريك فان دويس: "يشتبه بأن المتهمين نقلوا أو وفروا مأوى أو ساعدوا ماديا منفذي الهجمات انطلاقا من الأراضي البلجيكية".

وأضاف أنهم "لن يحاكموا جميعا بالتهم ذاتها، وهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية".

وأشار إلى أنه "من بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحها قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، أعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضا إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى".

ومن المحتمل أن تجري المحاكمة في النصف الثاني من العام في بروكسل أمام غرفة مجلس بروكسل التي تصدر أحكامها في جلسات مغلقة، وهي قابلة للاستئناف.

المصدر: "فرانس24"