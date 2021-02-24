 
مباشر

باكستان تعاقب أفرادا بالجيش بعد فرار عضو بارز في "طالبان"

أخبار العالم

باكستان تعاقب أفرادا بالجيش بعد فرار عضو بارز في
Reuters AS/ELO
الجيش الباكستاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puan

قال بابار افتخار المتحدث باسم القوات المسلحة في باكستان، اليوم الأربعاء، إن السلطات أمرت بمعاقبة عدد من أفراد الجيش إثر فرار عضو بارز في حركة "طالبان" الباكستانية من مركز للاحتجاز.

وأضاف افتخار في حديثه للصحفيين بمدينة روالبندي حيث مقر الجيش أن "كل المسؤولين عن ذلك جرت محاكمتهم ومعاقبتهم".

وأضاف أن من عوقبوا كلهم من أفراد الجيش، لكنه لم يفصح عن تفاصيل بشأن عددهم أو هويتهم.

وفر لياقت علي، المتحدث الإعلامي السابق باسم حركة "طالبان" الباكستانية والمعروف باسم مستعار هو إحسان الله إحسان، العام الماضي بعد ثلاث سنوات من تسليم نفسه للجيش.

ونفى المكتب الإعلامي للجيش ضلوع أي فرد ممن شملتهم المحاكمة والعقاب في هروب إحسان أو التواطؤ معه وقال إن القضية تتعلق بالإهمال.

وشغل إحسان منصب المتحدث باسم الحركة لما يقرب من عقد أصدر خلالها بيانات وعقد مؤتمرات صحفية في مقر الحركة قرب الحدود الأفغانية، كما أعلن مسؤولية "طالبان" الباكستانية عن عدد من التفجيرات والهجمات الدموية، من بينها إطلاق الرصاص على ناشطة التعليم الحائزة على نوبل ملالة يوسفزي في 2012.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا