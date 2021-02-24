إيران: نتنياهو يلجأ إلى الأكاذيب المتعصبة لاستحضار رهاب إيران العنصري

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يلجأ إلى الأكاذيب المتعصبة لاستحضار رهاب إيران العنصري".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال خطيب زاده إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يلجأ إلى الأكاذيب المتعصبة لاستحضار رهاب إيران العنصري.. أمر مؤلم حقا أن مؤامراته المناهضة لإيران قد باءت بالفشل مرة أخرى".

وأضاف: "من إنقاذ اليهود إلى معارضة الاحتلال، لطالما حاربت إيران الظالمين. التاريخ لا يكذب".

Angry at losing his dupe in the WH, Netanyahu resorts to bigoted lies to conjure racist Iranophobia.



It must really hurt that his anti-#Iran plots have come to naught yet again.



From saving Jews to opposing occupation, Iran has always fought oppressors. History doesn't lie. — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) February 24, 2021

وكان نتنياهو، هدد يوم أمس بفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، و"بسحق" كل من يهدد إسرائيل، مجددا معارضته لعودة الإدارة الأميركية للاتفاق النووي مع إيران.

كما قال نتنياهو "نحن لا نعلق آمالنا على أي اتفاق مع نظام متطرف مثل إيران"، وتابع مخاطبا القيادة الإيرانية "قد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات، التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضا".

المصدر: RT