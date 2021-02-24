الصحة البولندية: سنعيد فرض قيود في منطقة شمال شرق البلاد جراء زيادة عدد الإصابات بكورونا

قال وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، إن بلاده ستعيد فرض قيود في منطقة بشمال شرق بولندا، أبلغت عن عدد كبير نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا الجديد، مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

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وقال نيدزيلسكي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء "قررنا أن نتراجع خطوة صغيرة إلى الوراء" مضيفا أنه اعتبارا من السبت ستغلق مراكز التسوق والفنادق والمدارس في منطقة فارمينسكو-مازورسكي.

وخففت بولندا بعض القيود، وفتحت منحدرات التزلج وكذلك دور السينما والفنادق والمسارح بسعة تصل إلى 50٪، لكن السلطات حذرت من أن هذه الإجراءات قد يتعين التراجع عنها اعتمادا على حالة الوباء.

المصدر: رويترز