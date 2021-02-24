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رئيس أرمينيا يبحث مع قائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ عودة الأسرى الأرمن

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رئيس أرمينيا يبحث مع قائد قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ عودة الأسرى الأرمن
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الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان وقائد قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ رستم مرادوف
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بحث الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان مع قائد قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، رستم مرادوف، خلال لقاء بينهما عقد اليوم الأربعاء في يريفان، موضوع عودة الأسرى الأرمن إلى وطنهم.

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وجاء في بيان للرئاسة الأرمنية أن الطرفين بحثا "القضايا المتعلقة بعودة الأسرى الأرمن والمدنيين المحتجزين من قبل أذربيجان، وبالبحث عن المفقودين".

وتابع البيان أن الرئيس الأرمني "وصف أي عرقلة لعمليات البحث من قبل أذربيجان بالأمر غير المقبول واعتبر أن حل المسائل البالغة الحساسية والحيوية أمرا ملحا".

المصدر: "تاس"

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