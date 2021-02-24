الصين: قانون البرلمان الكندي بشأن أقليات شينجيانغ "استفزاز خبيث"

دان يو ون تسه المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، مصادقة البرلمان الكندي على مشروع قانون بشأن إقليم شينجيانغ الصيني.

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وقال يو إن القانون "شوه الحقائق بشكل خطير وهاجم بشكل تعسفي سياسة الصين بشأن شينجيانغ، ما يشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين واستفزازا خبيثا ضد الشعب الصيني".

وأضاف: "ندينه بشدة ونعرب عن معارضتنا الشديدة له"، مشيرا إلى أن دستور الصين وقانون الحكم الذاتي الإقليمي للقوميات ينص بوضوح على أن "الدولة تحمي التنمية والحقوق والمصالح المشروعة للقوميات ذات الأقلية، ويحق للسكان في شينجيانغ التمتع بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور".

وتابع: "إن ما يسمى بالإبادة الجماعية اتهام لا أساس له بالمرة من الصحة".

وصادق البرلمان الكندي، الاثنين، على مشروع قانون ينص على الاعتراف بأن سياسات الحكومة الصينية بحق الأويغور في شينجيانغ تعتبر "إبادة جماعية".

المصدر: وكالات