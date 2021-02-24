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تقارير: خطاب ترامب يوم الأحد سيركز على مستقبل الحزب الجمهوري

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تقارير: خطاب ترامب يوم الأحد سيركز على مستقبل الحزب الجمهوري
Reuters
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قالت مصادر لشبكة ABC News، إن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مؤتمر الحركة السياسية المحافظة يوم الأحد المقبل، سيركز على مستقبل الحزب الجمهوري.

وقالت المصادر إن ترامب سيخرج كعادته عن النص المكتوب وسيتطرق إلى مواضيع أخرى، ومن المرجح أن يتحدث مرة أخرى عن خسارته للانتخابات أمام الرئيس جو بايدن.

وذكرت الشبكة أنه بينما يستعد الجمهوريون للانتخابات النصفية عام 2022، سيضم إلى المؤتمر عددا كبيرا من المتحدثين الذين وقفوا في الخط الأول للمطالبة بقلب نتائج انتخابات 2020 بناء على نظريات المؤامرة التي ساعدت في تأجيج الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وسيدير المؤتمر رئيس اتحاد المحافظين مات شلاب، الذي ساعد بنفسه في قيادة جهود الرئيس السابق لإلغاء نتائج الانتخابات.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن مستشاري ترامب سيلتقون به في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا هذا الأسبوع، قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر يوم 25 فبراير والذي سيستمر حتى 28 فبراير في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، على أن يلقي ترامب كلمته في يومها الأخير.

المصدر: abc news

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