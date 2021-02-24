تقرير: إسرائيل ستسلم "كمية رمزية" من لقاح كورونا لـ19 دولة إحداها عربية مقابل الدعم الدبلوماسي

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل قررت تسليم شحنات محددة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى نحو 20 دولة، إحداها عربية، مقابل الدعم الدبلوماسي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء بأن 19 دولة على الأقل ستحصل من إسرائيل على ما بين ألف وخمسة آلاف جرعة من اللقاح، بما فيها موريتانيا وقبرص وهنغاريا وهندوراس وغواتيمالا وجمهورية التشيك والمالديف وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا.

وأشارت الهيئة إلى أن عددا من هذه الدول، وهي جمهورية التشيك وغواتيمالا وهندوراس وهنغاريا، فتحت بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو تعهدت بفعل ذلك.

ويأتي ذلك على خلفية تأكيد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن إسرائيل قررت تزويد الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية وعدد من الدول التي طلبت دعما منها في محاربة تفشي كورونا بـ"كمية رمزية من اللقاحات" الفائضة عن الحاجة في إسرائيل.

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الحكومة الإسرائيلية لانتقادات واسعة لعدم تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"