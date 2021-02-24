الشرطة الإيرانية تعتقل شخصا كان يرتدي حزاما ناسفا عند أحد مداخل العاصمة طهران

أعلن قائد شرطة طهران، اللواء حسين رحيمي، اعتقال شخص كان يرتدي حزاما ناسفا عند أحد مداخل العاصمة الإيرانية قبل أيام.

وأضاف اللواء رحيمي، أنه تم القبض على شخص كان ينوي القيام بعملية انتحارية وإطلاق نار في منطقة أو منطقتين بطهران، بتوجيه من جماعات معارضة.

وقال إن الشخص كانت بحوزته أسلحة، وحزام ناسف، ومواد حارقة، وأجهزة تحكم عن بعد، ومعدات أخرى.

وأشار رحيمي إلى أن الشخص المعتقل كانت بحوزته قنبلة مخفية تحت ملابسه هدد قوات الشرطة بتفجيرها، موضحاً أن أحد عناصر الشرطة ألقى بنفسه عليه ليبطل مفعول القنبلة.

ووصف قائد شرطة طهران عملية الاعتقال بالخطيرة والمرعبة، حيث كان من الممكن أن يفجر نفسه بين عناصر الشرطة، وقد استغرقت العملية نحو خمس وأربعين دقيقة.

المصدر: RT