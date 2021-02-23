"العدالة والتنمية" التركي يدعو اليونان للاتفاق مع بلاده "بدلا من المؤامرات"

دعا عمر جليك المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، الحكومة اليونانية إلى "التوصل لاتفاق مع بلاده يعود بالنفع على كلا الطرفين، بدلا من المؤامرات".

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للحزب بالعاصمة أنقرة، قال جليك مخاطبا الجانب اليوناني: "تدركون وندرك جيدا أنه لا طائل من تحالفاتكم مع الآخرين لحشرنا في الزاوية أو لإلحاق الأذى بالجمهورية التركية".

وأضاف: "أفضل ما يمكنكم القيام به هو التوصل إلى اتفاق مع تركيا على أساس رابح ـ رابح".

وكانت المقاتلات اليونانية اقتربت من سفينة "تي جي غي تشمه" التركية مسافة 2 ميل بحري، في وقت سابق من اليوم، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة "الأناضول"، بأن المقاتلات اليونانية تحرشت بالسفينة المذكورة من ارتفاع ألف متر، وأن الرد كان ضروريا.

وأكدت أنه تم الرد على المقاتلات اليونانية المتحرشة، دون الكشف عن طبيعة الرد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قامت بالرد فورا على حادثة "تحرش" أربع مقاتلات يونانية من طراز (F-16) بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة.

المصدر: "الأناضول" + RT