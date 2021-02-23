إدارة "تويتر" تحذف 373 حسابا "مرتبطا بروسيا وإيران وأرمينيا"

أعلنت إدارة شركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها حجبت 373 حسابا في منصة التواصل الاجتماعي مرتبطا بروسيا وإيران وأرمينيا.

وقالت الشركة، في بيان، إنها شطبت 100 حساب "مرتبط بسلطات روسيا"، بينها 69 قامت بأنشطة تهدف إلى "إضعاف استقرار ومصداقية الناتو"، و31 صفحة "عملت ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

كما حذفت الشركة 238 حسابا كانت تدار من إيران بذريعة أنها استخدمت للتدخل في المناظرات التلفزيونية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت "تويتر" أنها شطبت أيضا 35 صفحة على صلة بسلطات أرمينيا كانت أنشطتها موجهة ضد أذربيجان.

المصدر: وكالات