كلينتون تشارك في تأليف أول عمل روائي خيالي لها

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أنها ستشارك في تأليف رواية سياسية مع صديقتها الروائية لويز بيني، وذلك في أول عمل روائي خيالي للسيدة الأولى السابقة.

وقالت كلينتون إن "كتابة رواية مع لويز هو حلم تحقق.. لقد استمتعت بكل كتبها وشخصياتها بالإضافة إلى صداقتها. الآن نجمع تجاربنا معا لاستكشاف العالم المعقد للدبلوماسية والخيانة... فكل شيء ليس كما يبدو للوهلة الأولى".

وبحسب موجز رواية "حالة الإرهاب- State of Terror"، ستركز القصة على وزيرة خارجية "مبتدئة تنضم إلى إدارة منافسها وهو رئيس تم تنصيبه بعد أربع سنوات من تراجع الدور الأمريكي في العالم".

ومن المقرر أن يطرح الكتاب في المكتبات في أوائل أكتوبر المقبل، وسيصدر بشكل مشترك عن دار "سايمون اند شوستر"، و"بيني سانت مارتن برس".

وكلينتون كتبت العديد من الأعمال الواقعية، بما في ذلك رواية بعنوان "What Happened- ماذا حدث" والتي فصلت فيها خسارتها أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات عام 2016 وبيع منها 300 ألف نسخة في الأسبوع الأول من إصدارها لها، كما ألفت كلينتون "Living History" في عام 2014، وفي عام 1996 وبصفتها السيدة الأولى، نشرت كتاب "It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us".

كما شاركت في كتابة كتاب "The Book of Gutsy Women" مع ابنتها تشيلسي في عام 2019.

المصدر: "فوربس"