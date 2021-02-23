فاوتشي: قد نخفف الإجراءات بحق الأفراد المطعمين بالكامل ضد كورونا

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمكن أن تصدر توصيات مخففة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.

وفي حديث لشبكة CNN، أوضح فاوتشي أن هذه التوصيات ستصدر بعد أن يجري مسؤولو الوكالة بحثا معمقا ويطلعون على كافة البيانات، ومن ثم "سيخرجون بتوصية تستند إلى العلم".

وأضاف: "بالنسبة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، فليس من الضروري فرض إجراءات صارمة عليهم.. لكن نريد الحصول على توصيات دقيقة من مراكز مكافحة الأمراض والتي أعتقد أنها ستصدر قريبا".

وكانت المراكز أصدرت في بداية الشهر الحالي إرشادات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، تتضمن ارتداء كمامتين في وقت واحد للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس. وأوضحت أن الجمع بين كمامة من القماش وأخرى جراحية يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس والتعرض له.

المصدر: The Hill