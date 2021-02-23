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ألمانيا: علينا الاستعداد لهجمات "طالبان" إذا بقيت قوات الناتو في أفغانستان إلى ما بعد أبريل

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ألمانيا: علينا الاستعداد لهجمات
Reuters
وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب
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أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب ضرورة الاستعداد لهجمات حركة "طالبان" الأفغانية، إذا ما بقيت قوات "الناتو" في أفغانستان إلى ما بعد نهاية شهر أبريل المقبل.

وقالت كرامب في تصريح إن "حكومة بلادها ستمدد يوم الأربعاء، فترة وجود بعثتها العسكرية في أفغانستان حتى 31 يناير 2022".

وأضافت: "يجب علينا الاستعداد لعنف حركة طالبان، إذا ما بقيت قوات حلف شمال الأطلسي إلى ما بعد نهاية أبريل".

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المصدر: "رويترز"

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