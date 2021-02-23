الجيش الفلبيني يعتقل أخت وبنات قائد بجماعة "أبو سياف" لاشتراكهن بمخطط انتحاري

أعلن الجيش الفلبيني عن اعتقال أختا لأحد قادة جماعة "أبو سياف" المتشددة قتل قبل أشهر، وثلاثا من بناته ضمن مجموعة من تسع نساء كن بصدد التخطيط لهجمات انتحارية.

وقال الجنرال كورليتو فينلوان، الذي يرأس القيادة الغربية للقوات المسلحة الفلبينية، إن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة نفذت العملية في إقليم سولو بجنوب البلاد بموجب مذكرات تفتيش في الساعات الأولى من يوم الجمعة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن اعتقال تسع انتحاريات محتملات على صلة ببعض القادة المعروفين وأعضاء بجماعة أبو سياف".

ومن جانبه، قال الجيش في بيان له، إن "من بين النساء المعتقلات أختا وثلاثا من بنات حاطب هاجان سوادجان، أحد قادة أبو سياف، والذي قتل في يوليو الماضي خلال تبادل إطلاق نار مع جنود في بلدة باتيكول بإقليم سولو".

وأضاف أنه "عثر بحوزة النساء على مواد لصنع القنابل شملت كبسولات تفجير ومسامير وبطاريات وهواتف محمولة ومسودة لخطتهن".

وعلى مدى عقود نفذت جماعة "أبو سياف"، التي تتخذ من سولو قاعدة لها، عمليات خطف ونهب وهجمات بالقنابل. وفي عام 2014 أعلنت الولاء لتنظيم "داعش".

المصدر: "رويترز"