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أوباما: كسرت أنف زميلي في المدرسة لهذا السبب!

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أوباما: كسرت أنف زميلي في المدرسة لهذا السبب!
Reuters /KFM/SAV
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما
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قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إنه كسر خلال فترة دراسته أنف أحد زملائه في الصف بعد أن أطلق عليه الأخير وصفا عنصريا.

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وأوضح أوباما خلال استضافته في برنامج إذاعي، أمس الاثنين، أن صديقا كان يمارس برفقته رياضة كرة السلة وصفه بكلمة عنصرية في أثناء حديثهما في إحدى غرف خلع الملابس.

وأضاف: "أتذكر أنني لكمته في وجهه وكسرت أنفه داخل غرفة تغيير الملابس"، ليجيبه المذيع الذي استضافه "أحسنت فعلا!".

وتحدث أوباما في مناسبات عديد عن أثر العنصرية على المجتمع الأمريكي، خلال حكمه وبعد مغادرته البيت الأبيض.

وأشار موقع The Hill إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوباما علنا عن حادث كسر أنف زميله في الصف.

المصدر: The Hill

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