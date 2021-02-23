بريطانيا تسجل 8489 إصابة و548 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 8489 إصابة و548 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8489، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4134639 حالة.

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 20 فبراير 10406 حالات، وفي 21 فبراير 9834، وفي 22 فبراير 10641.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 548 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121305 وفيات.

ويمثل هذا العدد كذلك ارتفاعا لعدد الوفيات اليومية بالفيروس، حيث بلغ المؤشر يوم 20 فبراير 445 حالة، وفي 21 فبراير 215، وفي 22 فبراير 178.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 17.916 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT