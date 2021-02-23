ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.1% خلال شهر ديسمبر

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة 5.1% خلال شهر ديسمبر، حيث استمرت خطة "الإجازة الحكومية" في منع ارتفاع معدل فقدان الوظائف، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وقال مكتب الإحصاء إنه مع بقاء جزء كبير من الاقتصاد في حالة "سبات إجباري"، ارتفع معدل البطالة في ديسمبر إلى 5% أما في نوفمبر فارتفع بمقدار 1.5% بالمقارنة عن العام السابق.

وأظهرت أرقام شهر يناير أن هناك 726000 شخص (أكثريتهم من فئة الشباب) أقل في كشوف رواتب الشركات بالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي 2020، أي قبل انتشار فيروس كورونا.

كما ارتفع معدل البطالة في مجتمعات السود والآسيويين والأقليات العرقية بشكل غير متناسب منذ انتشار الوباء، حيث ارتفعت البطالة إلى 9.5% من 8.5% في الربع الأخير، مقارنة بمعدل بطالة 4.5% للعمال البيض.

هذا وتم إعادة حوالي 83000 شخص إضافي إلى كشوف رواتب الشركات في يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2020، مما يشير إلى أن بعض الشركات كانت تلاحظ بالفعل النجاح الأولي لبرنامج التطعيم وتستعد لتخفيف قيود الإغلاق.

المصدر: "الإندبندنت"