وزارتا الدفاع الإسرائيلية والألمانية توقعان اتفاقية لتزويد الجيش الألماني بـTROPHY APS

وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الألمانية اتفاقية لتزويد الجيش الألماني بنظام الحماية النشط من طراز Rafael's TROPHY لأسطول الدبابات LEOPARD 2.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الاتفاقية تشمل توفير أنظمة تشغيل للدبابات والمعترضات وقطع الغيار بالإضافة إلى التدريب التشغيلي والفني، على أن يتم تسليم الأنظمة خلال السنوات القادمة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: "مرة أخرى نرى تقدير المؤسسات الأمنية الرائدة في جميع أنحاء العالم للابتكار والتكنولوجيا في إسرائيل"، مشددا على أن "الصناعة الدفاعية الإسرائيلية هي أمر حاسم لتعزيز أمن الدولة".

وأضاف: "إن تعبير ألمانيا عن الثقة في النظام الإسرائيلي يؤكد أهمية العلاقة والتعاون الوثيق بين بلدينا ويبرز قوة الصناعات الإسرائيلية".

المصدر: RT