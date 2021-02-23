هانكوك: علينا جميعا المساعدة في تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه يجب على كل شخص أن يلعب دوره من أجل تلبية الأهداف المحددة لتخفيف الإغلاق العام في البلاد وأن يتحمل كل فرد "مسؤولية شخصية بدل فرض القواعد".

وأوضح هانكوك في تصريح: "أننا نهدف إلى للانتقال إلى تحمل المسؤولية الشخصية بدلا من فرض قواعد التباعد الاجتماعي التي تعرقل طريقة الحياة الطبيعية"، مشيرا إلى أنه بينما أوضح كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، باتريك فالانس، أن الناس لا يزالون بحاجة إلى ارتداء الكمامة هذا الشتاء، فإن الحكومة أرادت "التخلص من قوانين التباعد الاجتماعي التي تملي علينا جميعا كيف نعيش حياتنا اليومية".

وأضاف: "مع الأسف يبدو أن التخلص من هذا المرض بشكل كلي غير وارد، لذلك سيتعين علينا أن نتعلم كيف نتعايش معه".

وقال هانكوك إن فعالية اللقاحات ضد الطفرة الجديدة من كورونا ستلعب دورا رئيسيا في مراجعة قوانين السفر الدولي، ولكن "إذا لم يعمل اللقاح ضد هذه الطفرات، فسيكون ذلك أكثر صعوبة بكثير".

المصدر: "الإندبندنت"