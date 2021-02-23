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إسرائيل تعلن تزويد الطواقم الطبية الفلسطينية بلقاحات كورونا بكمية "رمزية"

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إسرائيل تعلن تزويد الطواقم الطبية الفلسطينية بلقاحات كورونا بكمية
Reuters
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قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل قررت تزويد الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية وفي عدد من الدول بكمية رمزية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال جنلدمان: "على ضوء النجاح الذي حققته حملة التطعيمات التي تجرى في إسرائيل، وكونها الدولة الرائدة عالميا في تطعيم السكان، وردت إسرائيل طلبات عديدة من دول مختلفة من كل أنحاء العالم لتلقي المساعدة في تزويدها باللقاحات".

وذكر أن "إسرائيل لا تقوم بإنتاج لقاحات بنفسها، فقد أبلغت الجهات التي توجهت إليها بأن الكميات التي طلبتها إسرائيل مخصصة لتطعيم سكانها حيث لا يتوقع أن يكون بمقدورها تقديم المساعدة الملموسة حتى ما بعد انتهاء حملة التطعيمات الجارية في البلاد حسب أقل تقدير.. ومع ذلك، تراكمت خلال الشهر الماضي كمية محدودة من اللقاحات لم يتم استخدامها، وبالتالي فقد تقرر تزويد الطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية وفي عدد من الدول التي توجهت إلى إسرائيل بكمية رمزية من اللقاحات".

المصدر: RT

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