أحد زعماء الهنود الحمر في أمريكا: يجب احترامنا والتوقف عن استخدام اسمنا "شيروكي" كعلامة تجارية

قال أحد زعماء قبيلة الهنود الحمر الأمريكيين المعروفة بـ: "شيروكي" يجب على شركة "جيب" لصناعة السيارات أن تتوقف عن استغلال اسم القبيلة تجاريا مثلما تفعل منذ العام 1974.

"أعتقد أنه من الخطأ استخدام اسمنا كعلامة تجارية لسياراتها والإثراء وتحقيق الأرباح"، يضيف تشاك هوسكين في حديثه إلى قناة تلفزيون "CNN" الأمريكية، مشددا على أن "هذا الاسم ملك لشعبنا".

وقال الزعيم الشيروكي إن "الوقت قد حان، في هذا البلد، للشركات والفرق الرياضية لسحب الأسماء والصور والرموز الأمريكية/الهندية من منتوجاتهم وقمصانهم وفرقهم" مضيفا "أنا على يقين بأن نواياهم حسنة، لكن لا يشرفنا وجود اسمنا مسجلا فوق مقدمة سيارة". ودعا المعنيين إلى تشريف قبيلة "شيروكي" بالسعي إلى التعريف بها وبقيمها و"بدورنا في هذا البلد وتاريخنا وثقافتنا ولغتنا، وبانتهاج حوار بناء مع القبائل التي تعترف بها الحكومة الفيدرالية بشأن استرجاع التراث الثقافي" على حد تعبيره.

Chuck Hoskin, Jr., principal chief of the Cherokee Nation, says Jeep should stop using the name "Cherokee" on the company's SUVs. Jeep has been using the Cherokee name since 1974. https://t.co/q3izrdZL45pic.twitter.com/niUNmw9gKt — CNN Business (@CNNBusiness) February 23, 2021

من جهتها، سارعت كريستين ستارنس المتحدثة باسم شركة "جيب" إلى الرد بأن مؤسستها "اختارت بعناية دقيقة" اسم "شيروكي" كعلامة تجارية لمنتوجاتها "تشريفا للشعب الأمريكي الأصلي، وتخليدا لنبله وشجاعته وكبريائه". وعبرت ستارنس عن استعداد الشركة الصناعية "اليوم أكثر من أي وقت" لفتح "حوار محترم ومنفتح مع الزعيم الرئيسي لشعب شيروكي، تشاك هوسكين ج. آر.".

تجدر الإشارة أن فريقين رياضيين في واشنطن وكليفلاند تخليا مؤخرا عن اسمهما ذي المضمون المرتبط بقبائل الهنود الحمر في أمريكا، والفريقان هما "ريدسكين" (البشرة الحمراء) و"إندينس" (الهنود).

المصدر: قناة تلفزيون "CNN" /موقع "Tweeter" /قناة إذاعة "France Bleu" الفرنسية/موقع "Ark Republic" الأمريكي