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إيران: لدينا 492 جهاز طرد مركزي جديدة في منشأتي "نطنز" و"فوردو" ونعمل على تركيب 492 جهازا آخر

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إيران: لدينا 492 جهاز طرد مركزي جديدة في منشأتي
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عمال في منشأة نطنز النووية في إيران
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أكدت الحكومة الإيرانية أن "عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشآت نطنز وفوردو بلغ 492 جهازا، وطهران تعمل على تركيب 492 جهاز طرد مركزي آخر".

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي إن "أجهزة الطرد المركزي الجديدة من الجيل الثاني المتطور IR2M، وتم فيها ضخ غاز اليورانيوم"، مشيرا إلى أنه "تم تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR4".

وأضاف: "نعمل على تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس IR6 في مفاعل فوردو"، لافتا إلى أن "تركيب أجهزة الطرد المركزي متواصل وفقاً لقانون البرلمان".

المصدر: RT

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